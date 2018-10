Leonardo: "Vogliamo riportare il Milan in alto. Non dimentichiamo da dove siamo partiti, in estati molti giocatori avevano chiesto di essere ceduti"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Leonardo ha parlato così dell'obiettivo del nuovo Milan di Elliott: "Il nostro primo obiettivo è quello di riportare il club ai suoi livelli abituali. Non dimenticate da dove siamo partiti. A inizio luglio eravamo fuori dall’Europa League e molti giocatori avevano chiesto di essere ceduti. Molti. Ora siamo quinti in campionato, con una gara da recuperare e siamo secondi nel nostro girone di Coppa con la convinzione di poter passare il turno. In più abbiamo una società forte alle spalle. Insomma, è tutta un’altra storia".