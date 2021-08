Lippi: "Ibra fondamentale per i rossoneri. È importante quando sta in tribuna, figurarsi in campo"

Cosa serve al Milan per confermarsi ad altissimi livelli? Marcello Lippi, ex ct azzurro, ha risposto così a questa domanda nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: "Serve semplicemente che giochi Ibrahimovic. È fondamentale che recuperi presto dall’infortunio e non si faccia di nuovo male. È importante quando sta in tribuna, figurarsi in campo. Troppo trainante il suo ruolo".