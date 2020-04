Lippi: "Non si può cominciare la nuova stagione senza aver terminato questa"

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Marcello Lippi, ex ct della nazionale, ha parlato delle possibili sorti di questo campionato. Queste le sue parole: "Io ripartirei solo a contagi zero. Solo quando guerra sarà vinta, dovremo ripartire". Anche sulle formule, l'ex allenatore della Juventus ha le idee chiare: "Dovremo ripartire dalla 26a giornata. Niente play off o altre formule per carità. Dodici giornate. Non si comincia la nuova stagione senza aver terminato questa"