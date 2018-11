Lippi su Gattuso: "Ha tutto quello che serve a un bravo allenatore"

Nel corso dell’intervista alla Gazzetta dello Sport, Marcello Lippi, fra le altre cose, ha speso parole d’elogio per Gennaro Gattuso: "Tutti vogliamo bene a Rino. Ma non è solo un bravo ragazzo: a quei livelli non basta la grinta. Le sue squadre sono organizzate, cercano il gioco. Ha già fatto bene contro la Juve e ha tutto quello che serve a un bravo giovane allenatore".