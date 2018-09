LIVE MN - Gattuso in conferenza: "Contento del risultato. Non mi sono piaciute le nostre proteste"

Sui debutti: "Non credo sia corretto dire chi non ha fatto bene. Non è facile cambiare nove undicesimi. L'ho fatto perché lo tocco con mano per come si alenano. Abbiamo qualche scelta in più e giocatori che ci possono dare un cambio. Secondo me, nel secondo tempo, abbiamo attaccato bene e giocato molto più veloce. La cosa che non mi è piaciuto è questo, le proteste. Dobbiamo migliorare anche nelle proteste, perché in Europa funziona così".

Sulla vittoria: "Analizzo questo risultato dicendo che il Dudelange non è una squadra di scappati di casa. Sono contento, avevamo tutto da perdere. Nel primo tempo abbiamo sofferto, nel secondo è venuta fuori la nostra qualità. Ma sapevamo le loro doti. Siamo stati bravi a non dargli profondità. Sia con il Legia sia con il Cluj, gli hanno fatto male in quel modo. Non sono sorpreso della prova del Dudelange. Quando prepariamo le partite, si vedono le qualità. Poi è normale che ci sono due mondi tra noi e loro. Ero preoccupato, in carriera mi sono capitate delle brutte figure. Noi siamo stati bravi a non sottovalutare l'avversario".