LIVE MN - Pioli: "Abbiamo dimostrato di poter battere l'Inter. Giroud? Quando tornerà Ibra..."

Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso in conferenza stampa post Milan-Lazio di Coppa Italia: "È impossibile avere la pancia piena per un gruppo così giovane, così motivato e così ambizioso: non abbiamo ancora concluso nulla, ma la squadra ha dato un segnale importante di maturità e di consapevolezza; abbiamo approfittato della vittoria nel derby per mettere ancora più velocità, più energia, più lucidità, più forza che ci stanno dando anche i nostri tifosi. Tutto ciò ha fatto sì che la partita sia stata affrontata nel migliore dei modi".

La Lazio ha 'aiutato' il Milan...

"Noi abbiamo fatto tutte le cose che avevamo preparato, giocando un calcio continuo ed abbiamo vinto meritatamente".

Il Milan ora è atteso da due nuovi derby importantissimi.

"Saremo determinati anche noi. Abbiamo dimostrato di poterli battere, ce la giocheremo sicuramente".

Giroud sembra aver cancellato la maledizione della 9. Ma quando tornerà Ibra...?

"Quando tornerà Ibra saremo più forti. Avremo più risorse, più possibilità. Oggi sono conbtento per i rientri di Rebic e Tomori, spero che Ibra torni presto. È importante cominciare con una squadra forte e cambiare con giocatori forti".

Il rientro di Tomori quanto dà al Milan?

"I tifosi sono intelligenti, sanno riconoscere le qualità tecniche e morali di un giocatore. Tomori ha fatto benissimo ed è un professionista. Kalulu e Gabbia stanno facendo benissimo. Fik ha delle caratteristiche importanti per noi, sono contento che abbia recuperato".

Questo Leao è quello che ti piace di più?

"Oggi Raga ha fatto tutto. Quando sei dentro la partita non fai fatica neanche quando devi rincorrere e difendere. Lui deve stare dentro la partita con questa determinazione".

Diaz sta tornando sui suoi livelli.

"Sì, ma è normale. Non esiste un giocatore al mondo che possa tenere il top della condizione per 9 mesi. È normale avere momenti di picco alto, è normale scendere un po' di condizione; ora ha la gamba brillante. Gioca sulla trequarti e ci si aspettano sempre giocate vincenti, lui ha sempre lavorato tanto e bene per la squadra".

Cosa serve al Milan per lo Scudetto?

"Bisogna vincere tante partite. Domenica sarà una partita difficile e complicata, ma vogliamo chiudere una settimana perfetta"