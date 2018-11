LIVE MN - Reina: "Gattuso determinato. Cerchiamo di qualificarci"

Al fianco di Gennaro Gattuso, è intervenuto Pepe Reina in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni: "

Sull'effetto del ritorno in Spagna: "Torno con grande felicità nella mia terra, ritrovando amici. Giocheremo con la voglia di vincere e riscattare la partita d'andata".

Sul Milan come favorito: "Non si tratta di parlare di favoriti o meno, noi cercheremo di vincere e qualificarci, così come il Betis. Non so chi sia il favorito, entrambe vorranno vincere".

Su Gattuso: "Gattuso è una persona molto determinata, frontale. Con cui si può dialogare, è aperta e non solo comanda ma sente i giocatori. Le persone intelligenti fanno così. È stato per anni calciatore di grandissimo livello e gli auguriamo una carriera da allenatore di altrettanta grandezza".