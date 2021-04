Longhi: "Il Milan ha la rosa più giovane della Serie A e la sua politica sta pagando"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Bruno Longhi ha parlato della grande stagione del Milan. Queste le sue parole: "Il Milan ha la rosa più giovane della Serie A e la sua politica sta pagando. E' stato per molto tempo prima in classifica ed è stata molto osservata sia da noi che all'estero. Saelemaekers non l'avevo mai sentito nominare e vedendolo poi nelle diverse partite l'ho visto crescere. Su Hernandez è stato bravissimo Maldini, così come per Tomori. Ha giocatori giovani che stanno rendendo"