Longhi: "Milan-Ibra: gli altri giocatori trarrebbero beneficio della sua presenza. Fabregas? Qualcosa bolle in pentola..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Bruno Longhi, noto giornalista, ha commentato così il possibile arrivo al Milan a gennaio di Ibrahimovic e Fabregas: "Ibrahimovic al Milan? Gli altri giocatori, Cutrone incluso, trarrebbero beneficio della sua presenza. Ma non dimentichiamoci di Higuain. Fabregas? Qualcosa bolle in pentola. Però non dimentichiamoci delle decisioni della Uefa che potrebbero condizionare le mosse rossonere sul mercato".