Longhi: "Montolivo? Non conosco le sue condizioni, ma sarebbe sicuramente in grado di sostituire Biglia"

Ai microfoni di Radio Sportiva, Bruno Longhi, noto giornalista, ha commentato così la vittoria di ieri del Milan contro il Genoa: "Se Leonardo e Maldini hanno detto che non ci sono mai stati problemi con Gattuso c'è da credergli. Montolivo? Non conosco le sue condizioni, ma sarebbe sicuramente in grado di sostituire Biglia. Bakayoko non mi piace, è molto pasticcione".