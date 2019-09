Longhi: "Piatek deve ritrovare sé stesso. Auguro al Milan di ritrovare il miglior Bonaventura"

Presente negli studi di SkySport24, Bruno Longhi ha commentato così il momento del Milan e di Piatek: "Le idee di Giampaolo le conosciamo, ha provato il 4-3-1-2, ma le cose non sono andate bene. Piatek deve ritrovare sè stesso, calcia come pochi, ma in questo momento non sta funzionando né lui, né il Milan. Auguro ai rossoneri di ritrovare il miglior Bonaventura, se lui dovesse tornare ad alti livelli il Milan potrebbe fare molto bene".