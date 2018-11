Lucchesi su Gattuso: "Nelle difficoltà dà il meglio di se"

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Fabrizio Lucchesi, ex dirigente - fra le altre - di Roma e Fiorentina, ha parlato di Gennaro Gattuso: "Sempre sulla graticola? Questo non è bello. Però Gattuso nelle difficoltà dà il meglio di se. Quando c’è confusione e si alzano i toni lui rende ancora di più. Sulla graticola tira fuori il meglio. Questa è una qualità che hanno pochi. Sicuramente non sono le condizioni ottimali per lavorare. Deve migliorare l’aspetto difensivo, questa però è una cosa che vorrei capire meglio perché proprio in fase difensiva è particolarmente bravo".