Luis Alberto: "Italia-Spagna? Non credo ci sia una favorita"

Il centrocampista spagnolo della Lazio, Luis Alberto, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Il Messaggero in cui ha parlato della sfida fra Italia e Spagna degli Europei prevista per domani. Luis Alberto ha dichiarato: “È una grande partita, chi va in finale può vincere l’Europeo. Sono due squadre che giocano a pallone, ma devo essere sincero, non so proprio chi potrà vincere. Per me non c’è una favorita domani. L’Italia è forte, hanno davvero un bel centrocampo, ma lo siamo pure noi. La sfida si giocherà lì, ne sono sicuro. E sono convinto anche che chi riuscirà a passare e andare in finale, vincerà questo Europeo”.