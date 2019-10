M. Colombo: "Al Milan ci sono diverse anime. Giampaolo ha pagato il mancato feeling coi dirigenti. Su Spalletti e Pioli..."

Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera, è intervenuta a "Tutti convocati" su Radio 24 e sul momento del Milan ha dichiarato: "Diverse sono le anime al Milan. Non necessariamente quello che pensano Maldini-Boban è il pensiero della società. Si è pubblicizzata la trattativa con Spalletti dandola per scontata, poi è saltato tutto per questioni economiche e si è ripiegato su Pioli. Ci sono stati esoneri precoci al Milan come Tabarez e Terim. In un caso arrivò Sacchi che comunque era sulla carta una garanzia di risalita. Nel secondo caso arrivò Ancelotti. Ora arriva Pioli e c'è già l'hashtag #PioliOut. Il Milan avrebbe voluto fare solo un anno di contratto a Pioli, ma alla fine si sa che nessun allenatore accetta per solo un anno, quindi il contratto sarà fino al 2021. Giampaolo ha pagato il mancato feeling coi dirigenti, anche se è stato lasciato solo. A fine anno delle riflessioni sulla dirigenza verranno fatte".