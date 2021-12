Maiellaro: "Inter forte, ma il Milan potrà concentrarsi solo sul campionato recuperando i giocatori"

Pietro Maiellaro, ex centrocampista del Bari, si è così espresso a TMW sulle prime della classe in Serie A: "Non mi aspettavo l'Inter in testa vista anche la partenza non semplice. Vuol dire che i nerazzurri sono più forti ma il Milan potrà concentrarsi solo sul campionato, recuperando anche alcuni giocatori. Il Napoli ha troppi infortuni e in più mi ha un po' deluso. Le squadre di Spalletti verso la fine del girone o a gennaio hanno sempre qualche problema. Vincere lo scudetto mi pare troppo anche perchè la coppa d'Africa sarà una bella botta per loro".