Maifredi su Tonali: "Centrocampista completo, farà la fortuna di Milan e Nazionale"

Gigi Maifredi, intervenuto in collegamento a Sky Sport 24, ha rilasciato queste parole su Sandro Tonali: "E' un giocatore che ha ancora molto da fare vedere. E' un centrocampista completo, può giocare ovunque. Ha potenza, tiro, ha una rapidità di gioco in verticale che hanno in poco. Sa fare tutto a centrocampo. Dopo un primo anno di ambientamento al Milan, ero sicuro che Tonali avrebbe fatto la fortuna dei rossoneri e anche della Nazionale italiana. Negli spareggi Mondiali per me Mancini lo farà giocare titolare. Io metterei un centrocampo a rombo con Tonali, Jorginho, Barella e Verratta trequartista".