Maldini a MTV: "Partita giocata in maniera ottima, bravi ad avere pazienza e a reagire. Bakayoko? Sembra un altro calciatore, tutti troppo precipitosi nei giudizi"

Paolo Maldini è stato intervistato da Milan Tv dopo Milan-Parma: “Secondo me è stata una partita giocata ottimamente con una squadra che ha messo in difficoltà grandi e piccole. Siamo stati bravi ad avere pazienza, ad essere equilibrati e a reagire dopo il gol. Stiamo crescendo. Abbiamo avuto grandi risposti da chi ha giocato meno, da chi è in scadenza di contratto. Il segreto per arrivare al risultato è essere compatti, è facile esserlo quando le cose vanno bene, meno nelle difficoltà. La gestione di Rino in questo è fondamentale”

Sulla società: “Gazidis è una pedina importante per il funzionamento della società. L’amministratore delegato è necessario. Vuole conoscere tutto e tutti. Poi ci sarà il lavoro della parte sportiva che sempre di più iniziamo a conoscere. Io e Rino ci conosciamo da tanto tempo ma con ruoli diversi è difficile iniziare un rapporto. Come la società deve fare gruppo, lo stesso vale per la società”

Sull’atteggiamento della squadra: “Ci sono grosse differenze tra la partita contro il Dudelange, malgiocata nonostante il buon finale, e questa partita. Oggi il Milan ha messo in mostra tante cose positive, Bakayoko sembra un altro giocatore. Forse siamo precipitosi nei giudizi”

Su Bakayoko e Desailly: “I paragoni sono difficili, ha già dimostrato tanto in carriera e deve sentirsi parte integrata in questo progetto. È un ragazzo su cui crediamo e che sta facendo partite incredibili, come gli altri”

Sulla vita da dirigente: “La parte legata al campo, al mercato, ai giocatori, alla squadra e ai rapporti è la parte che preferisco, quella più bella. La parte amministrativa non suscita in me grande entusiasmo ma imparo. Ho avuto la fortuna di lavorare con Leo e da lui sto imparando tanto. Avere una persona che ha un buon rapporto con te ma che è diverso caratterialmente aiuta, a me piace il confronto. Cerchiamo di sbagliare il meno possibile”.