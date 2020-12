Maldini a MTV: "Tanti auguri al mio Milan. Un orgoglio essere nel Dream Team di tutti i tempi"

Paolo Maldini, prima del match contro il Genoa, ha dichiarato a Milan TV:

Sui 121 anni del Milan: "Tanti auguri al Milan che è la mia famiglia. E' una stagione di grandi soddisfazioni, peccato non ci siano i tifosi agli stadi".

Sul progetto rossonero: "Il nostro è un progetto nuovo, serve tempo, speriamo di accorciare i tempi".

Sul tramandare certi valori: "Il tramandare il vecchio Milan è importante".

Sul suo inserimento nel Dream Team: "Per uno come me che non ha mai vinto il Pallone d'Oro è una cosa importante. E' un grande orgoglio".

Sul compleanno del Milan: "Tanti auguri al mio club che da tempo è legato alla mia famiglia. Auguri anche a tutti i tifosi ovviamente".