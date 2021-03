Maldini: "Il 5-0 contro l'Atalanta? Quella sconfitta ci ha permesso di prendere Ibra"

In merito al 5-0 contro l'Atalanta a dicembre 2019, Paolo Maldini ha spiegato a So Foot: "Non sai mai cosa fare o non fare in questi tempi. Abbiamo parlato chiaramente con la squadra. Non so se i risultati che sono arrivati dopo sono arrivati grazie alle parole che usammo quel giorno, ma lo chiarimmo. In questi momenti, credo che non dovremmo distinguere tra noi e loro. Dobbiamo essere uniti. Abbiamo chiaramente dovuto proteggerci e cercare di trovare i problemi, per evitare di avere una stagione in quella direzione. Devo dire che dopo quella sconfitta la proprietà ci ha permesso di inserire un giocatore come Zlatan".