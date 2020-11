Maldini: "L'acquisto di Saelemaekers frutto del nostro scouting, noi cercavamo un terzino destro"

Paolo Maldini, intervistato da DAZN, ha raccontato l'acquisto di Alexis Saelemaekers: "E' stato frutto del nostro scouting, non conoscevo Alexis. Noi cercavamo un terzino destro in quel momento lì, o uno che in previsione un giorno potesse giocarci. Abbiamo visto questo ragazzo che giocava a destra, a sinistra, come terzino, da numero dieci, con un'intensità tale che dopo che gli dai la palla lui c'è".

Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi.