Paolo Maldini, nel pre-partita di Milan-Celtic, ha dichiarato a Sky: "L'Europa League è un nostro obiettivo. Passare il turno già stasera significherebbe avere una partita in cui non conta il risultato e in una stagione così intensa non sarebbe male. Siamo in crescita. Magari in Europa troviamo qualche difficoltà in più, soprattutto a livello fisico".