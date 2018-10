Maldini su Ibra: "Idea estiva, Zlatan è un campione"

Nel corso dell’intervista al Festival dello Sport di Trento, Paolo Maldini, tra le altre cose, ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le sue dichiarazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport: "Io non credo ai giocatori ingombranti. Comunque si gestiscono con società forti, e noi lo siamo. Lui è stata un’idea estiva, ma chiaramente avere dei campioni in squadra fa piacere. E Zlatan ha personalità ed è un campione. In generale, una squadra che vuole puntare in alto deve avere giocatori di personalità: i nostri ce l’hanno, ma gente come Higuain e Ibrahimovic aiuta a tirare fuori le potenzialità altrui".