La Gazzetta dello Sport in edicola stamane riporta le dichiarazioni rilasciate da Paolo Maldini al Festival dello Sport di Trento. Il dirigente rossonero, ovviamente, ha parlato anche del derby in programma alla ripresa del campionato: "L’importante sarà giocare per vincere e comunque non perdere per restare agganciati a quel treno. Con l’Inter partiamo alla pari".