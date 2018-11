Mangia racconta: "Sono stato in corsa per la panchina del Milan, ma poi rimase Allegri"

Devis Mangia, intervistato da calciomercato.com, ha raccontato: " Prima di raccontare, Mangia premette: “Se ricordo bene deve essere stato il 2013-2014. Tutto nasce nel momento in cui Massimiliano Allegri ha la possibilità di passare dal Milan alla Roma. In casa Milan c’erano idee differenti: Galliani voleva continuare con Allegri, ma l’allenatore sembrava risoluto ad andare. Il presidente Berlusconi pensava a Seedorf che, però, giocava ancora. Fu a quel punto che saltò fuori il mio nome. Non so se alla fine mi avrebbero offerto davvero la panchina, fatto sta che Allegri rimase. Di questa possibilità me lo disse Galliani, ma quando la possibilità era sfumata, quando la porta si era chiusa, ammesso che sia mai rimasta aperta. Di certo non sono rimasto deluso perché, avendolo saputo dopo, non ho avuto neanche il tempo di pensarci”.