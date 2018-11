Manolo Lopez (ex allenatore di Suso) a MTV: "Aveva le idee chiare già a 14 anni, io lo facevo giocare trequartista libero di inventare. E' molto cresciuto rispetto al calcio di oggi"

Manolo Lopez, allenatore di Suso ai tempi del Cadice Cadete (2008/09), è stato intervistato da Milan Tv: “Ho allenato Suso a 14 anni e sembrava già un ragazzo con le idee chiare su quello che voleva e poi aveva una qualità tecnica difficile da riscontrare in altri giocatori. Ho un aneddoto su di lui. Mi diceva sempre ‘Mister Lope mi chiedi troppo, non sono un giocatore della Playstation’. Insisito con te e ti chiedo di più rispetto agli altri perché so che puoi farlo, hai delle qualità che se ci lavori e sei capace di migliorare, puoi arrivare. Negli ultimi dieci anni i sistemi di gioco sono un po’ cambiati rispetto a quando giocava con me, giocavamo con il 4231 e lui era il trequartista centrale, libero di inventare e di sprigionare il suo calcio. Ora gioca in ruolo diverso, a destra, è molto cresciuto in rapporto al calcio di oggi. Però, per me è sempre un giocatore libero, perché ha una grande immaginazione e una grande qualità, ed è un peccato che molte volte il calcio di oggi si preoccupi più di non subire gol che di farne. Oggi è un ottimo centrocampista offensivo"