Manolo Lopez (ex allenatore di Suso) a MTV: "Ecco da dove nasce la sua giocata a rientrare sul sinistro"

Manolo Lopez, allenatore del Cadice Cadete nella stagione 2008-2009, ha parlato ai microfoni di Milan TV della giocata a rientrare sul sinistro tipica di uno dei giocatori che ha allenato in quella squadra, ovvero Suso: "Queste giocate come quelle che fa lui sono innate nei giocatori, non si imparano, uno ce le ha dentro sin da bambino! Da allenatore puoi far crescere un giocatore fisicamente, tecnicamente, tatticamente, ma le qualità di base uno se le porta dentro da sempre, e lui ha sempre avuto questo movimento di sterzare a sinistra. Io ho giocato a calcio, e a volte succede che tu sai che un certo giocatore farà quel movimento ma non riesci a togliergli il pallone...perchè sai che lo farà, ma lui è capace di farlo talmente bene che quasi sempre ti salterà. E' raro che un giocatore, conoscendo il modo in cui può rubare palla a un giocatore, non riesca a farlo".