Maran (assessore urbanistica Milano): "Milan e Inter non ricorrano alla nuova legge sugli stadi. Noi siamo per rigenerazione di San Siro"

Pierfrancesco Maran, assessore all'urbanistica del Comune di Milano, ha rilasciato queste parole al Corriere della Sera in merito alla questione stadio: "Milan e Inter non cerchino di utilizzare la nuova legge sugli impianti ma seguano il percorso indicato dall’amministrazione che è quello del Pgt con le osservazioni da presentare eventualmente entro il 15 luglio. La nostra via maestra è la rigenerazione di San Siro, non un nuovo stadio. Le norme possono anche consentirlo, però anche sulle volumetrie associate c’è già un’indicazione chiara da parte del Consiglio comunale che può essere modificata in fase di approvazione del Pgt. Potenzialmente potrebbe essere una via anche la recente legge sugli stadi ma quella strada sicuramente sarebbe sgradita. Milano sta rivedendo tutte le sue regole, siamo nella fase dell’osservazione al piano di governo del territorio, c’è tempo fino al 15 luglio. Se uno non condivide le regole, deve presentare delle osservazioni".