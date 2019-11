Marani: "Milano in ritardo sul nuovo stadio. Favorevole all'abbattimento di San Siro"

Matteo Marani, dagli studi di Sky Sport 24, ha parlato del nuovo stadio di Milano: “Trovo difficile da pensare a due stadi affianco. Non capisco come possano stare in piedi due strutture. Highbury è stato tirato giù, gli inglesi hanno abbattuto Wembley, che era un loro monumento. E nessun amministratore di Londra si è messo di traverso. Perché la tradizione non si coltiva tenendo fermo uno scheletro come rischia di essere il San Siro attuale. È giusto che Milan e Inter abbiano un impianto nuovo. Non capisco la logica di come possano stare due stadi accanto. C’è un forte sentimento nella conservazione di San Siro, ma io sono per l’abbattimento di San Siro e c’è bisogno che accanto al nuovo impianto ci siano i servizi necessari per farlo vivere”.