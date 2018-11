Marchegiani: "Donnarumma erede di Buffon in azzurro? Lo merita"

Dalle pagine del quotidiano La Stampa, Luca Marchegiani ha parlato di Donnarumma e del suo ruolo di primo portiere della Nazionale italiana: "Se merita di essere riconosciuto come l’erede di Buffon in azzurro? Sì, stiamo parlando di un ragazzo non ancora ventenne e dalle enormi qualità. Sirigu è una garanzia, ha già fatto la sua esperienza in campo internazionale e l’Italia sa che può contare su di lui in ogni momento. Ma creare dualismi, in maglia azzurra, non va bene. Tuttavia, come non è opportuno vivere sul dualismo per il ruolo del portiere, non lo è nemmeno il cristallizzare certe posizioni. L’ideale sarebbe offrire delle occasioni anche a chi sta alle spalle del titolare: certe partite dovrebbero sempre essere fatte giocare da chi sta fuori perché si prepari, in caso di necessità, a scendere in campo avendo respirato l’aria di una gara con la maglia della nazionale".