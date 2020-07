Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Luca Marchegiani ha parlato di Rangnick e del suo approdo in rossonero. Queste le sue parole: "Non stiamo parlando di un allenatore che viene al Milan avendo vinto già tanti campionati o altri trofei. Questa società ha un blasone più grande di Rangnick, che stiamo facendo passare come il salvatore del Milan. Bisogna rispettarlo, però...".