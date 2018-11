Marchetti: "Ibra al Milan può essere una questione di opportunità. A gennaio arriveranno almeno due giocatori"

Intervenuto a "Tutti convocati" su Radio 24, Luca Marchetti, giornalista di Sky, ha parlato così del possibile ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic e del mercato di gennaio del Milan: "Ibra al Milan può essere una questione di opportunità. Comanda lo svedese e se trova la possibilità di tornare protagonista in una squadra che punta alla Champions se la prende. Mercato di gennaio? Almeno due giocatori dovranno arrivare al Milan, un difensore e un centrocampista. Leonardo dovrà ragionare su più piani anche in base alle decisioni della Uefa".