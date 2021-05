Marchetti: "Il Milan con Maignan ha fatto una cosa che non avevamo mai visto"

Luca Marchetti, giornalista, si è così espresso a SkySport sull'avvicendamento al Milan tra Donnarumma e Maignan: "Gigio non si aspettava che potesse arrivare così presto, anche se sapeva che il Milan avesse bloccato un portiere. Il Milan ha fatto una cosa che non aveva mai visto per trattative del genere. Come lo definirei? Un segnale, non a Donnarumma o a Raiola, ma al mercato. Il paramentro zero non è più una convenzienza, perché oggi le società hanno delle regole a cui non possono derogare. Se l'offerta del Milan era quella di 8 milioni quella era e quella è rimasta; se non accetti prendo un altro portiere, anche a costo di perdere a 0 Donnarumma. Se Donnarumma avesse manifestato espressamente al Milan di parlarne dopo la Champions con un "se ci qualifichiamo io aspetto" magari le cose sarebbero andate diversamente. Credo che il meno felice sia Donnarumma. Il Milan ha perso un capitale, però dimostra di avere le idee chiare e di portarle avanti in maniera molto forte".