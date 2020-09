Marchione: "Milan, Ibra decisivo anche per il mercato"

Il procuratore Nunzio Marchione, ai microfoni di TMW Radio, ha commentato così il mercato del Milan: "Viene da un grande finale di stagione. La conferma di Ibra salta all'occhio, così come l'acquisto di Tonali che sarà al centro del Milan e della Nazionale. L'Inter ha rinunciato a questo giocatore per le frizioni con Conte in merito ai giovani, alla fine non hanno rischiato. Bravo il Milan che avrà più tempo di vederlo crescere, ma la conferma di Ibra ti trascina e ti permette di avere la tensione giusta in campo e fuori".