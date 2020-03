Marianella: "Gazidis sta cercando al Milan la figura che all'Arsenal era Wenger"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport Massimo Marianella, celebre telecronista sportivo, ha parlato di Gazidis. Queste le sue parole: "Gazidis ha passato tanti anni all'Arsenal. Adesso il Milan ha ammainato un po' le sue bandiere di campo, Boban e Maldini, secondo me è sempre un errore per una squadra che ha sempre fatto della maglia un fatto molto importante. La grande forza di Gazidis all'Arsenal era di non occuparsi di calcio perchè delegava tutto a Wenger. Lui si occupava di conti e di trasferirli alla proprietà americana. Se vuole cominciare a occuparsi di calcio non so se sia in grado di farlo, non lo sappiamo dato che il suo passato non lo dice, io credo che però stia cercando il nuovo Wenger."