Marianella: "La forza di questo Milan è il gruppo. La prestazione ad Old Trafford ha dato convinzione al calcio italiano"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Massimo Marianella ha parlato della gara del Milan di questa sera. Queste le sue parole: "Il problema in attacco del Milan è evidente. Bisognerà capire quali saranno le scelte offensive di Pioli e di Solskjaer. Entrambe le squadre in attacco sono un po' corte. Credo che la forza di questo Milan è stato il gruppo: i movimenti e la convinzione che ha si sono visti ad Old Trafford in una partita straordinaria. La prestazione del Milan ha dato convinzione non solo ai rossoneri ma anche al calcio italiano perchè è stata una squadra che si è andata a giocare una partita da protagonista in un grande stadio come l'Old Trafford. Le armi più importanti del Milan questa sera saranno Theo Hernandez e le sue cavalcate, i tiri dalla distanza di Calhanoglu e le scelte di Pioli"