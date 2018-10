Marianella: "Milan in Champions? Il club si sta strutturando per tornare grande, presto farà il grande salto"

Massimo Marianella, uno dei telecronisti più noti del panorama italiano, è stato ospite del salotto serale di Sky Sport 24 nel corso di 'Campo Aperto'. Queste le sue considerazioni sulla corsa Champions League: "Tre posti Champions sono già assegnati, li prenderanno Juventus, Inter e Napoli. L'unico che rimane se lo giocheranno Roma, Milan, Lazio e attenzione alla Fiorentina che è una validissima squadra. Sui rossoneri, per quanto mi risulta, Gattuso è amato in spogliatoio e stimato da chi conta in società. Quindi non deve ascoltare nulla che proviene dall'esterno. Può lavorare serenamente, con una squadra attrezzata per fare bene in Italia e in Europa. Il Milan è un club che si sta strutturando per tornare al suo livello, non è facile perché reduce da gestioni precedenti difficili. Ancora non è quel Milan che dominava, ma già si vede una struttura che permetterà un futuro sorridente. Qualcuno dei gradini che deve fare è già stato affrontato, è una stagione di preparazione per fare un grande salto".