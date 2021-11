Marianella: "Pioli ha trasformato Ibra in un giocatore decisivo anche quando non gioca"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Massimo Marianella ha parlato di Pioli e Ibrahimovic. Queste le sue parole: "Quello che mi ha stupito di più è vedere i gol di Rebic. Ha segnato tanto con la maglia del Milan. La gestione poi di Ibrahimovic, oggettivamente complicata, è stata perfetta: ha trasformato Ibra in un giocatore decisivo anche quando non gioca. Potenzialmente poteva essere una bomba innesacata invece lo ha gestito in maniera perfetta. E' fondamentale il lavoro umano che Pioli ha fatto con Ibrahimovic, sia che lo svedese giochi che non giochi"