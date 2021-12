Marocchi su Milan-Liverpool: "Sarà sfida vera, nessuno fa la Champions per passare il tempo"

Giancarlo Marocchi, opinionista, si è così espresso a SkySport in vista di Milan-Liverpool: "Guaderò il Milan martedì. I rossoneri da soli non possono farcela, hanno bisogno di una mano del Porto che non vinca e, di conseguenza, dell'Atletico Madrid. Nessuno in Champions va per passare il tempo e sarà una sfida vera anche per il Milan".