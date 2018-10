Massaro su Gattuso: "Sa gestire la pressione. E il Milan gioca bene"

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Daniele Massaro, fra le altre cose, ha speso parole d’elogio per Gennaro Gattuso: "Rispecchia i valori del Milan: passione, lavoro, dedizione. Dicono che non abbia esperienza ma non c’è nulla di più sbagliato. Gli anni a Palermo, Creta e Pisa, in situazioni sempre poco ordinarie, lo hanno formato. Ha una dote fondamentale per chi allena ad alti livelli: sa gestire la pressione. E il suo Milan gioca bene".