Mastalli: "In rossonero anni indimenticabili, che rapporto con Cutrone! L'esordio a San Siro..."

In una lunga intervista esclusiva concessa a Gianlucadimarzio.com, l'ex rossonero Alessando Mastalli racconta le sue esperienze nella cantera del Diavolo e l'esordio a San Siro contro il Torino: “Ho lasciato casa a 14 anni. L’esperienza in rossonero mi rimarrà per tutta la vita. Loro (El Shaarawy, Petagna, Cristante) erano fenomenali, avevano qualcosa in più. Ho legato con tutti, ma con Cutrone avevo un rapporto speciale. Siamo rimasti molto amici, ancora oggi ci sentiamo. La scorsa estate ci siamo visti e abbiamo scambiato le maglie. Spero di rivederlo prossimamente”.

L'esordio al Meazza: “Si giocava Milan-Torino e Inzaghi decise di concedermi un quarto d’ora. E’ il sogno di tutti i bambini poter arrivare in massima serie. Ho avuto la fortuna di capire cosa significa. Un’emozione indescrivibile. La storia del club rossonero, lo stadio pieno, i tifosi che ti battono le mani. Ancora oggi, di notte, mi capita di sognare quel momento”.