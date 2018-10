Materazzi: "Inter, occhio a Jack e Suso. Higuain incide poco nei big match"

L’ex difensore dell’Inter, Marco Materazzi, ha concesso una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in vista del derby. Ecco alcune sue considerazioni sul Milan: "Esultavo sempre tanto, contro juventini e milanisti il doppio, il quadruplo. Ma credo che i tifosi milanisti mi vorrebbero ancora in campo, come quelli interisti vorrebbero Gattuso. Sheva era più decisivo di Higuain: il derby non lo toppava mai. Higuain oggi è l’attaccante più completo della Serie A, ma nelle partite pesanti incide pochino. Milan al quarto posto? Se la gioca, anche perché può contare su due valori aggiunti: l’allenatore e il centravanti. La panchina di Gattuso sarebbe stata a rischio se al Milan non ci fosse stata gente che sa di calcio e sa che una o due partite si possono sbagliare. Rino non è un mago, nel senso che non fa miracoli, ma di calcio ne sa. Maldini? Da interista sono contento che sia arrivato solo da poco. Era una bestemmia che fosse fuori dal calcio uno che conosce questo mondo e il Milan come pochi. Portieri completi come Reina in A ce ne sono tre, massimo quattro, ma uno di questi è Gigio. È giusto che giochi almeno l’Europa League: altrimenti, fossi stato in lui, mi sarei incazzato. Pericolo Cutrone nel derby? Assolutamente sì. Oggi è l’attaccante italiano più affamato: i gol che segna se li va a cercare, tutti. Domani occhio a Bonaventura e a Suso. Più a Bonaventura che a Suso".