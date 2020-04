Materazzi su Ibra: "Calcisticamente è un fenomeno, non al livello dei più grandi anche si sente Dio"

Intervenuto su Instagram Marco Materazzi ha parlato di Ibrahimovic. Queste le sue parole: “Meglio Ibrahimovic o Totti? Dipende se vuoi vincere un campionato o il Mondiale. Con Ibra non alcun tipo di rapporto. All'inizio eravamo due zingari e le cose tra di noi andavano bene, poi qualcosa dev'essere cambiato visto che dice di essere così rancoroso nei miei confronti. Ma non è un problema. Calcisticamente è un fenomeno, ma non ai livelli dei più grandi anche se lui si sente Dio. Tolti i più forti di sempre ci sono calciatori come lui, Totti, Neymar, Henry, tutta gente che ha fatto la storia del calcio".