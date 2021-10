Materazzi: "Zitto zitto, il Milan da due anni aggiunge pezzi"

Parlando di Inter alla Gazzetta dello Sport, l’ex difensore nerazzurro, Marco Materazzi, ha tirato in ballo anche il Milan di Stefano Pioli: "Per trovare equilibrio mancano i risultati", ha dichiarato in merito ai risultati ottenuti fin qui dalla squadra di Simone Inzaghi. "Senza la sconfitta con la Lazio saremmo lì - ha aggiunto - invece ora dobbiamo recuperare punti su due squadre costruite per vincere. Zitto zitto, il Milan da due anni aggiunge pezzi".