Mbappè sulla Serie A: "E' un grande campionato ma il razzismo rovina tutto"

Intervenuto in esclusiva alla Gazzetta dello Sport Kylian Mbappè, stella francese del Psg e della nazionale transalpina, ha parlato di tanti temi tra cui la Serie A. Queste le sue parole: “Il razzismo in Italia è un peccato. Ritengo che sia un Paese formidabile, inoltre la Serie A ha dei club storici e da qualche anno è tornata a splendere. Sono tornati dei grandi giocatori. Ronaldo ha messo in luce il campionato, ma tutto è rovinato dall’incapacità di risolvere il problema del razzismo. Una macchia sul calcio italiano. Non riesco a comprenderlo, chi scende in campo ama il calcio tanto quanto il pubblico sugli spalti. Non capisco perché si insulta chi condivide la stessa passione. Ha fatto bene Lukaku ha prendere posizione contro chi ha professato razzismo. Nel 2020 non è tollerabile un comportamento simile. Bisogna chiedersi se fuori dagli stadi è stato fatto il massimo per risolvere questo problema“.