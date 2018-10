M.Colombo sul Milan: "In attacco la coperta è corta, dietro i rossoneri soffrono la mancanza di uno come Bonucci"

Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera, è intervenuta a Radio Sportiva e sul Milan ha dichiarato: "In attacco la coperta del Milan è corta. Solo Borini può essere un cambio per la coppia Higuain e Cutrone. Bakayoko sta facendo fatica ad inserirsi e ci sono problemi anche in difesa con l'assenza di Caldara. In estate l'ex Atalanta e Juve sembrava un colpo incredibile, ma nessuno poteva immaginare tutti questi problemi fisici. Il Milan dietro soffre la mancanza di uno come Bonucci, che dal punto di vista tecnico era quel difensore che sapeva impostare l'azione da dietro".