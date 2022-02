Messias: "Contro la Lazio la mia miglior partita stagionale"

Intervistato da Milan TV, Junior Messias, tra le altre cose, ha parlato anche del suo momento: "Per le mie caratteristiche - ha dichiarato - sicuramente la preparazione aiuta tanto e io non avevo fatto una preparazione come si deve. Non avendo giocato sempre a causa degli infortuni un po’ l’ho pagato. Adesso sto trovando la forma migliore. Contro la Lazio è stata la migliore tra quelle che ho giocato, però posso e devo fare molto di più".