Messina su Gattuso: “Ha le carte in regola per far bene”

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Ettore Messina, assistente-allenatore di Popovich ai San Antonio Spurs e grande tifoso rossonero, ha parlato così di Rino Gattuso: “Grinta e umiltà: ha le carte in regola per far bene. Come si dice a Madrid, è uno della Casa. Ha passato anni a Milanello e questo l’aiuta a capire bene l’ambiente. Sono un ignorante in materia calcistica e non entro nei temi tattici, ma lo spogliatoio lo segue e questo definisce meglio di qualunque altra cosa le qualità di un allenatore”.