Mihajlovic sul Milan: "Sconfitte nei derby? Ci vuole anche fortuna"

Dalle pagine di Tuttosport, Sinisa Mihajlovic, fra le altre cose, ha parlato anche del Milan. O meglio, delle sconfitte nei derby. L’ultima vittoria della squadra milanista risale al 2016 (3-0) con il tecnico serbo in panchina: "Non so perché i rossoneri non abbiano più vinto una stracittadina. Bisogna anche essere un po’ fortunati. Quella partita la vincemmo 3-0, ma sull’1-0 Icardi sbagliò un rigore. Avesse segnato, forse la storia sarebbe cambiata. In queste gare non vince sempre la squadra migliore , a volte i tre punti vanno a quelli meno accreditati".