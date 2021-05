Milan-Benevento, Serafini: "Anche stasera si è sprecato troppo. La ferocia si deve avere per 90 minuti!"

Luca Serafini, opinionista, si è così espresso a MilanTV nel post partita di Milan-Benevento: "Io ho visto una squadra che ha percepito la superiorità, ma ha sprecato troppo: anche in una partita del genere devi saperla mettere pezzo per pezzo in ghiacciaia. Invece anche stasera abbiamo sprecato per mollezza e titubanza 8-9-10 palle goal. L'azione del primo goal è bella, da ricordare, bella anche l'azione del secondo, ma si vede un po' di titubanza, s'incartano sulla palla... Ho visto anche qualche concessione di troppo, anche se il Benevento quando è sotto non smette mai: non è una squadra agevolissima perché giocano e lottano. Comunque ho visto una buona partita con alcune cose che non so se siano frutto del braccino del tennista oppure di una condizione fisica generale. Rallentamento negli ultimi minuti? Quando stai inseguendo la Champions League la ferocia devi averla per 90 minuti!"