Milan-Diesel, A.Rosso: "Vogliamo che i tifosi si sentano come se facessero parte della squadra"

Come riporta questa mattina Milano Finanza, Diesel, il marchio di Renzo Rosso, si conferma style partner ufficiale del Milan per la stagione e distribuirà nei negozi in forma di capsule le divise fuori dal campo dei giocatori. Queste le parole di Andrea Rosso, direttore creativo delle licenze Diesel: "Abbiamo tutti un linguaggio e un credo comune, che è l'AC Milan. Vogliamo che i tifosi si sentano come se facessero parte della squadra, così questa stagione, abbiamo uniformato il più possibile le due collezioni. Ciò che i fan indossano è quasi esattamente identico a quello che indossano i giocatori".